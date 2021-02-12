Сергей Шнуров поддержал запрет мата в соцсетях

https://static.news.ru/photo/089e218e-6d4a-11eb-b507-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров поддержал закон о запрете мата в соцсетях, вступивший в силу 1 февраля.

Я абсолютно поддерживаю этот закон, потому что запреты, которые нереально исполнить, играют на дискредитацию звериной серьёзности власти, что, конечно, хорошо, — сказал он в ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он также добавил, что мат люди используют в своей речи уже тысячи лет и за всю историю никому из правителей так и не удалось изъять его из употребления.

Ранее в РПЦ заявили, что повседневное использование матерных ругательств является очень серьёзной болезнью, а ненормативную речь в последнее время можно услышать из уст политиков, представителей силовых структур и даже сотрудников органов правопорядка, писал NEWS.ru.

В России с 1 февраля вступил в силу закон, запрещающий пользователям социальных сетей материться. Соответствующие поправки были внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно поправкам в закон, следить за соблюдением нового требования должны модераторы социальных сетей. Администрация интернет-площадок для общения должна будет выявлять нецензурную брань и удалять соответствующий контент и комментарии пользователей.

За нарушение введённых нормативов руководство соцсетей может столкнуться со штрафами в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей, а при повторных нарушениях — потерять до 10% от годовой выручки.