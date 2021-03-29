Сергей Фургал попросил помощи СМИ: в его деле происходит что-то странное

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся под арестом в московском СИЗО «Лефортово», обратился к правозащитникам с просьбой организовать ему встречу с журналистами. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Литвинович. С момента задержания Фургала по обвинению в участии в ОПГ и причастности к заказным убийствам прошло уже почти десять месяцев, но информации о ходе следствия очень мало. Близкий к ЛДПР адвокат Геннадий Нефедовский считает, что это связано с контролем линией защиты со стороны бывшего члена команды Фургала — сенатора от Хабаровского края Елены Грешняковой, которая якобы метит на место главы Хабаровского края. Последняя все подозрения отрицает, как и влияние на адвокатскую команду. Недавно вошедший в дело защитник Сергей Гроза рассказал о многочисленных нарушениях и фальсификациях в деле. Об этом — в материале NEWS.ru.

Фургал успел передать

Сотрудник СИЗО прервал беседу с Литвинович и Сергея Фургала увели, потому что то, о чём он начал говорить, показалось сотруднику неприемлемым, объявила член ОНК в видеоролике, который был выложен в её Instagram вечером 28 марта.

Он сказал, что на него оказывается колоссальное морально-психологическое давление со стороны следователей Следственного комитета, — рассказала Литвинович. — Второе: он сказал, что по-прежнему у него нет возможности разговаривать с адвокатами, что семь дней в неделю к нему приходит следователь и не даёт возможности говорить с адвокатами конфиденциально. Он даже рассказал, что при его попытке поговорить с адвокатами конфиденциально следователь начинает его прерывать, делает замечание — записывает замечание в дело, что Фургал не хочет знакомиться с материалами уголовного дела.

Как пояснила Литвинович, напоследок Фургал успел передать, что очень хочет сделать заявление для средств массовой информации и рассказать что с ним происходит, после чего его увели.



В то же время в последние месяцы о деле Фургала нет практически никакой информации. Как считает московский адвокат Геннадий Нефедовский, общающийся с семьёй подследственного, здесь не обошлось без влияния на линию защиты сенатора от Хабаровского края Елены Грешняковой (член ЛДПР), она была назначена Фургалом представлять регион в Совете Федерации в 2018 году. Нефедовский, близкий к фракции ЛДПР в Госдуме, рассказал NEWS.ru, что по его мнению Грешнякова надеется стать губернатором края вместо Фургала, а к её поведению, как и к тактике существующей адвокатской команды у него есть большие вопросы.

Изначально после ареста Сергея Фургала, на меня вышли правозащитники из Хабаровского края, поскольку я веду свою программу на канале ЛДПР-ТВ, я не член партии, но помогаю фракции с консультациями по поводу документов, подзаконных актов и так далее. Они сказали, что со мной хочет пообщаться Галина Ивановна, старшая сестра Сергея Фургала. Она обратились с предложением, чтобы я возглавил его защиту. После этого мне звонил его сын Антон и сообщил, что они приедут в Москву подписывать отношения. Прилетев в Москву, они мне позвонили — сказали, что Грешнякова попросила их сначала подъехать к ней на кое-какие консультации. После того как они пообщались, мне позвонила сестра Фургала и сообщила, что планы поменялись, Грешнякова хочет ввести свою команду адвокатов и ей «поручили» заниматься отбором защитников. Кто поручил, осталось непонятным. Через три недели мне позвонила бывшая жена Фургала Лариса Стародубова. Она сказала, что их сын Кирилл находится в Москве и свяжется со мной, потому что они очень хотят, чтобы я вошёл в процесс. Кирилл позвонил, мы договорились о встрече через несколько дней. И снова пропал. Ещё через неделю он позвонил и сказал, что его остановила Елена Грешнякова. Что она им говорит, непонятно — сказала, что Нефедовский может всё испортить, поскольку будет всю ситуацию выворачивать на инфоповоды. А я семье так и объяснял, что вы приходите ко мне в офис, я приглашаю журналистов, чтобы они видели, что мы заключили соглашение. Я иду в Следственный комитет, приглашаю СМИ, если меня не пускают туда, это будут освещать. С тех пор прошло полгода. Неделю назад мне звонит Антон Фургал, сын. Говорит, мы посмотрел интервью на канале ЛДПР-ТВ, которое я брал у другого сына, Кирилла. Он сказал, что ему очень понравилось, как я брал интервью, и что все-таки семья хочет, чтобы я вошёл в дело — там, по его словам, за это время много что произошло. В частности, в дело вошёл адвокат Сергей Гроза, который также действует оглаской. 17 или 18 марта Кирилл прилетел в Москву. Мы созвонились — он говорит, я сейчас у Грешняковой, в течение трёх дней к вам заеду. И пропал. Никаких гонораров ни с кем из них я не успел обсудить — потому что меня обвинили, что якобы я запросил слишком много. Вероятно, в семье у них нет единого понимания, а Грешнякова метит на место Сергея Ивановича, всем что-то обещает, а сама идёт к своей цели. Её интересует не сам Сергей Иванович, а должность его — моё мнение такое. Изначально Грешнякова говорила, что Сергей Иванович не хочет, чтобы я его защищал. А я лично убеждён, что Сергей Иванович даже не знает о моём существовании. Геннадий Нефедовский адвокат, юрист по экономическим вопросам адвокат, юрист по экономическим вопросам

«Сейчас по делу полная тишина и нет информации вообще», так Нефедовский охарактеризовал работу адвокатской команды Фургала, воздержавшись от других оценок. По его словам, когда новый адвокат Сергей Гроза несколько недель назад вошёл в дело, у него возникли трения со старыми адвокатами. В то же время, он нашёл в деле множество нарушений и «более того преступную подтасовку документов». Он начал это обжаловать — вопрос, почему это не было сделано раньше, говорит Нефедовский.

Клевета и провокация?

Сергей ФургалКирилл Зыков/АГН «Москва» Сергей ФургалКирилл Зыков/АГН «Москва»

Сама Елена Грешнякова в комментарии NEWS.ru назвала слова Нефедовского клеветой и провокацией, пригрозив ему ответственностью и заявив, что никак не препятствовала его вхождению в дело Фургала. Подбором адвокатов, по её словам, занимается семья экс-губернатора, а сама она к этому отношения не имеет.

Фургал сам определяет, кто будет с ним работать, есть родственники, которые принимают решения, есть Фургал, который принимает решения. В первое время в августе у меня было большое желание помочь Фургалу, и я сделала всё, чтобы найти адвокатов, для того чтобы люди смогли войти в дело и помогать на первых порах. Фургал удовлетворён их работой, и они работают с ним на протяжении всего этого времени. Лучше бы Нефедовский со мной пообщался, чем за моей спиной вести себя бестактно и невоспитанно. Тем более, у него судимость за фальшивомонетничество, — заявила Гришнякова в комментарии NEWS.ru.

Участников адвокатской команды она назвала «заслуженными людьми, которые имеют опыт по резонансным делам». По её словам, в деле сейчас восемь адвокатов, двое из которых работали судьями. Предположения о том, что она метит на пост губернатора Хабаровского края (сейчас его занимает Михаил Дегярёв, — NEWS.ru), Грешнякова также отмела.

NEWS.ru удалось поговорить с адвокатом Фургала Сергеем Грозой. Он отметил, что конфликтов с остальными адвокатами у него не было. Работу остальных защитников он комментировать отказался.

В то же время он подтвердил, что обнаружил в деле множество фальсификаций и по этому поводу две с половиной недели назад обратился в суд. 19-го марта суд отказал в принятии жалобы, на что Гроза подал апелляцию. Подробно конкретизировать суть нарушений он отказался, сославшись на подписку о неразглашении.

Давайте я скажу коротко, там есть фальсификации. Суд рассматривал дело по копиям, а не по оригиналам — в суд ни одного оригинала из материала дела не поступало. Я думаю, если такое в жизни происходит, судя по тому как я знаю, что Мосгорсуд качественно рассматривает такие жалобы, следствие будет вынуждено предоставить подлинники документов, — заявил он.

Сергей Гроза заявил также, что не слышал фамилий Нефедовского и Грешняковой и не знает этих людей (отметим, что в разговоре с NEWS.ru сама Грешнякова заявила, что «встречалась с Сергеем Грозой, у меня с ним был разговор, мы нормально пообщались», — прим). Сам он заключал соглашение с сыном подследственного Антоном. В разговоре с NEWS.ru он также заявил, что поражён закрытостью следствия по делу Сергея Фургала — в частности возмущён взятием у адвокатов подписок о неразглашении.



В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина