Сергей Фургал отказался от услуг своего адвоката

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал расторг соглашение с адвокатом Борисом Кожемякиным, который считался его основным защитником.
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Соглашение было расторгнуто 30 июля. Причины и мотивы этого решения мне неизвестны, — заявил он.
Кроме Кожемякина интересы Фургала в суде представляли ещё два адвоката.
Экс-губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля по подозрению в причастности к организованной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Решением Басманного суда Москвы он был арестован на два месяца, сейчас Фургал находится в СИЗО «Лефортово». В Хабаровске с 11 июля люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку. В других городах страны проходят пикеты и шествия в знак солидарности с хабаровчанами. 20 июля временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Дегтярёв.
Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на бытовые условия в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово». По его словам, он страдает от нехватки информации, а также не получает письма и телеграммы.
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