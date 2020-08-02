Сергей Фургал отказался от услуг своего адвоката

https://static.news.ru/photo/cdb48d48-d568-11ea-a691-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал расторг соглашение с адвокатом Борисом Кожемякиным, который считался его основным защитником.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на самого Кожемякина. По словам адвоката, Фургал отказался от его услуг 30 июля по неизвестным причинам.

Соглашение было расторгнуто 30 июля. Причины и мотивы этого решения мне неизвестны, — заявил он.

Кроме Кожемякина интересы Фургала в суде представляли ещё два адвоката.

Экс-губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля по подозрению в причастности к организованной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Решением Басманного суда Москвы он был арестован на два месяца, сейчас Фургал находится в СИЗО «Лефортово». В Хабаровске с 11 июля люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку. В других городах страны проходят пикеты и шествия в знак солидарности с хабаровчанами. 20 июля временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Дегтярёв.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на бытовые условия в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово». По его словам, он страдает от нехватки информации, а также не получает письма и телеграммы.