Серебренникову запретили менять место жительства без предупреждения

Осуждённому на три года условно режиссёру Кириллу Серебренникову запрещено менять место жительства без уведомления специализированных государственных органов.
Такое решение принял Мещанский суд Москвы. Согласно ему, запрет наложен в соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ. Об этом
В период отбывания наказания возложить на Серебренникова обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых, — говорится в сообщении.
Кроме того, Серебренникова обязали встать на учёт по месту жительства в специализированный государственный орган. В суде отметили, что время, которое режиссёр провёл под домашним арестом в период с 24 августа 2017 года по 8 апреля 2019 года, будет зачтено в срок наказания.
Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) было возбуждено против Серебренникова в августе 2017 года. С этого времени он находился сначала под домашним арестом, в апреле 2019 года всех фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде.
По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах.
Ранее NEWS.ru писал о том, что режиссёр Кирилл Серебренников, которого признали виновным по делу «Седьмой студии» и приговорили к штрафу в 700 тысяч рублей и трём годам лишения свободы условно, прокомментировал решение Мещанского суда. Он остался недоволен приговором.
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