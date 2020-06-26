Серебренникову запретили менять место жительства без предупреждения

https://static.news.ru/photo/ea9c7e6a-b7be-11ea-8d7e-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осуждённому на три года условно режиссёру Кириллу Серебренникову запрещено менять место жительства без уведомления специализированных государственных органов.

Такое решение принял Мещанский суд Москвы. Согласно ему, запрет наложен в соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

В период отбывания наказания возложить на Серебренникова обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых, — говорится в сообщении.

Кроме того, Серебренникова обязали встать на учёт по месту жительства в специализированный государственный орган. В суде отметили, что время, которое режиссёр провёл под домашним арестом в период с 24 августа 2017 года по 8 апреля 2019 года, будет зачтено в срок наказания.

Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) было возбуждено против Серебренникова в августе 2017 года. С этого времени он находился сначала под домашним арестом, в апреле 2019 года всех фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде.

По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что режиссёр Кирилл Серебренников, которого признали виновным по делу «Седьмой студии» и приговорили к штрафу в 700 тысяч рублей и трём годам лишения свободы условно, прокомментировал решение Мещанского суда. Он остался недоволен приговором.