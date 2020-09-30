Сентябрь 2020 года стал одним из самых тёплых в Москве за 140 лет

Сентябрь в 2020 году в Москве вошёл в тройку самых тёплых за 140 лет инструментальных наблюдений в Москве, заняв третье место.
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В результате этот месяц вошёл в тройку самых тёплых сентябрей за 140 лет инструментальных наблюдений в Москве. И стал бронзовым призёром, — говорится в сообщении.
Метеорологи отметили, что первое место по теплу занимает сентябрь 1938 года, когда среднемесячная температура превысила норму на 3,8 градуса, а второе — сентябрь 2018 года с аномалией в 3,7 градуса.
Ранее NEWS.ru писал о том, что во многих российских регионах зима в этом году может быть аномально тёплой. Об этом стало известно из прогноза специалистов Гидрометцентра о температурном режиме в России в предстоящий отопительный период с октября по март.
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