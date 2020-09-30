Сентябрь 2020 года стал одним из самых тёплых в Москве за 140 лет

https://static.news.ru/photo/d7893b8a-03d4-11eb-99f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сентябрь в 2020 году в Москве вошёл в тройку самых тёплых за 140 лет инструментальных наблюдений в Москве, заняв третье место.

Сообщение об этом появилось на сайте столичного Метеобюро. По его данным, в этом году средняя месячная температура воздуха в первый месяц осени составила 13,9 градуса, а это на 2,9 градуса выше нормы.

В результате этот месяц вошёл в тройку самых тёплых сентябрей за 140 лет инструментальных наблюдений в Москве. И стал бронзовым призёром, — говорится в сообщении.

Метеорологи отметили, что первое место по теплу занимает сентябрь 1938 года, когда среднемесячная температура превысила норму на 3,8 градуса, а второе — сентябрь 2018 года с аномалией в 3,7 градуса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что во многих российских регионах зима в этом году может быть аномально тёплой. Об этом стало известно из прогноза специалистов Гидрометцентра о температурном режиме в России в предстоящий отопительный период с октября по март.