https://static.news.ru/photo/a696fd56-4d8f-11ea-9661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитеты Совфеда по федеративному устройству и по конституционному законодательству и госстроительству положительно оценили инициативу о закреплении в Конституции РФ особых федеральных территорий. Об этом заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Выделение территорий, имеющих особое экономическое, оборонное и природное значение и нуждающихся в отдельном регулировании и финансовом обеспечении, необходимо. Это обеспечит эффективное развитие всей России, пояснила Матвиенко. При этом она добавила, что территорий, наделённых особым статусом, вряд ли будет много, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Совфед поддержал предложение о пожизненном назначении сенаторов. Согласно предложенной поправке в Конституцию РФ, таковыми будут становиться бывшие президенты России.