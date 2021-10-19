Сенатор назвала причину сокращения площади хвойных лесов

Сейчас лесовосстановление на многих участках заготовки леса не ведётся в полном объёме, также уменьшилось количество питомников, где выращивались хвойные породы. Об этом «Парламентской газете» рассказала член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, комментируя информацию о том, что за 10 лет площадь хвойных лесов в стране уменьшилась на 7,1 миллиона гектаров.

В Рослесхозе отметили , что основной причиной уменьшения количества хвойных деревьев в России являются лесные пожары, большинство из которых (более 43%) возникли по причине несоблюдения техники пожарной безопасности россиянами.

Гигель отметила, что сейчас уделяют должное внимание лесовосстановлению только крупные добывающие компании, а более мелкие, как правило, не проводят надлежащих работ. Помимо этого, добавила она, площади искусственного лесовосстановления значительно уменьшились из-за недостатка финансирования отрасли. Также Гигель отметила уменьшение количества питомников, где выращивался посадочный материал хвойных пород.

Ранее экоблогер Владимир Лифантьев рассказал о том, что под Омском начали вырубать лес в рекреационной зоне. Он добавил, что пиломатериалы из соответствующей древесины подорожали на рынке в 4,5 раза.