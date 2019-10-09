https://static.news.ru/photo/10ee0e62-eac4-11e9-a4b3-fa163e074e61_660.jpg Виктор Кресс Фото: Яков Андреев/РИА Новости

Зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Кресс прокомментировал ситуацию с увольнением воспитательницы детского сада в Таганроге. Он посоветовал педагогам следить за своими словами.

Сенатор уверен, что учителя должны уметь доносить информацию до своих подопечных в приемлемой форме. Если же ученики не готовы к пониманию какой-либо темы, не стоит её касаться, передаёт радиостанция « Говорит Москва ».

Ранее News.ru писал, что апелляционный суд Ростовской области признал законным решение об увольнении воспитателя коррекционной группы детского сада № 43 города Таганрога. Женщину признали виновной в «психологическом насилии» над детьми за объяснение понятия «сажать на кол».