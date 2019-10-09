Зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Кресс прокомментировал ситуацию с увольнением воспитательницы детского сада в Таганроге. Он посоветовал педагогам следить за своими словами.
Сенатор уверен, что учителя должны уметь доносить информацию до своих подопечных в приемлемой форме. Если же ученики не готовы к пониманию какой-либо темы, не стоит её касаться, передаёт радиостанция «
Ранее News.ru писал, что апелляционный суд Ростовской области признал законным решение об увольнении воспитателя коррекционной группы детского сада № 43 города Таганрога. Женщину признали виновной в «психологическом насилии» над детьми за объяснение понятия «сажать на кол».
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