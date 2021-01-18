Сенатор: около четверти российских медиков смогут досрочно выйти на пенсию

https://static.news.ru/photo/2e6db5f4-5a27-11eb-bfbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член Совфеда и заслуженный врач России Владимир Круглый полагает, что около 25% российских медиков смогут раньше выйти на пенсию из-за работы с пациентами, болеющими коронавирусом. Постановление о льготном стаже для медработников, работающих с ковидными больными, в 2020 году было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Сейчас точной статистики нет, многое зависит от ситуации в регионах. Но я полагаю, что 20-25% российских медработников от общего числа смогут получить право на досрочный выход на пенсию после работы с ковидными больными, — заявил Круглый агентству РИА Новости.

Ранее о льготах для врачей, работающих с пациентами, которым диагностировали COVID-19, говорила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко. Она отмечала, что месяц работы с ковидными больными будет считаться за три, поэтому многие медицинские работники смогут пересчитать срок своего выхода на пенсию.

Также член Совфеда напомнила, что врачи уже сейчас могут воспользоваться другой льготой — на покупку машины до 1,5 млн рублей. Государство вернёт до 375 тысяч рублей при покупке личного транспорта. Кроме того, врачи и медицинский персонал могут приватизировать служебное жильё при определённом уровне профессионального стажа, писал NEWS.ru.