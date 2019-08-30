https://static.news.ru/photo/d2fc2c74-cc91-11e9-8f1d-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Мархаев Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев пожаловался на РЕН ТВ генпрокурору Юрию Чайке и подал иск в Мосгорсуд.

Поводом для этого послужили обвинения журналистки телеканала Евгении Могилевской, которая попросила СКР привлечь сенатора к ответственности за рукоприкладство.

Мархаев утверждает, что материалы РЕН ТВ порочат его честь и достоинство. По его словам, инцидент является провокацией и связан с тем, что сенатор баллотируется на пост мэра Улан-Удэ, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru стычка между Мархаевым и журналистами РЕН ТВ произошла во время встречи сенатора с избирателями. По словам Могилевской, член Совфеда и его помощники напали на съёмочную группу после вопроса о возможной причастности Мархаева к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ. В результате журналистка получила вывих руки, а оператор – ушиб.