Семья умершего физика Кудрявцева отказалась от прекращения дела о госизмене

Семья учёного Виктора Кудрявцева, обвинённого в государственной измене и скончавшегося весной 2021 года, намерена добиваться в суде признания его невиновности, сообщил в Telegram-канале адвокат Иван Павлов (лицо, исполняющее функции иностранного агента). Следствие в отношении физика ещё продолжается. Он скончался в апреле 2021 года от онкологического заболевания. Ранее учёного отпустили из СИЗО, а рассмотрение дела приостановили до его выздоровления.

Смерть обвиняемого обычно — это повод для прекращения дела. Но родственники с таким поворотом не согласны и хотят довести дело до суда, — написал он.

Павлов добавил, что следствие в отношении Кудрявцева должно было завершиться до Нового года, но оно до сих пор продолжается. Скорее всего, знакомиться с материалами дела сторона защиты начнёт в конце зимы или весной, отметил он.

Бывший сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Кудрявцев был задержан в 2018 году и обвинён в госизмене. Следователи считали, что он передал секретную информацию о гиперзвуковых технологиях бельгийскому институту, с которым сотрудничало Минобороны.

Сторона обвинения полагала, что предоставленные данные можно было использовать для создания оружия. При этом известно, что у учёного не было официального допуска к государственным тайнам.

В 2019 году следствие отпустило Кудрявцева из СИЗО под подписку о невыезде из-за онкологического заболевания, а летом 2020 года приостановило расследование.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд продлил арест советнику главе Роскосмоса Ивану Сафронову до 7 апреля по ходатайству следствия и ФСБ. Защита намерена обжаловать решение суда. Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по делу о госизмене. Вину он не признаёт.