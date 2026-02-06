Зимняя Олимпиада — 2026
Семья подсела на эти голубцы: делаю из пекинской капусты и с такой начинкой — вариант просто шикарный

Фото: D-NEWS.ru
Эти голубцы получаются особенно мягкими, сочными и лёгкими. Вместо обычной капусты — нежные листья пекинской, а в начинке — мясо, грибы, творог и полуварёный рис. Готовятся просто, выглядят аппетитно и отлично подходят как для семейного ужина, так и для гостей.

Ингредиенты: пекинская капуста — 8 листов, филе индейки или курицы — 300 г, шампиньоны — 5 шт., помидор — 1 шт., полуварёный рис — 3–4 ст. л., зернёный творог — 2 ст. л., томатная паста — 2 ст. л., чеснок — 3 зубчика, зелень — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для формы.

Приготовление: мясо нарежьте мелкими кусочками или измельчите в фарш. Добавьте мелко нарезанные грибы, помидор, зелень, творог и слегка отваренный рис. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте начинку. Листья пекинской капусты опустите в кипяток на 2–3 минуты, затем достаньте и обсушите. Толстые прожилки аккуратно срежьте или слегка отбейте ножом. На каждый лист выложите начинку и сверните плотные рулеты. Форму смажьте маслом и уложите голубцы. Для соуса смешайте томатную пасту, измельчённый чеснок, зелень и немного воды. Полейте голубцы сверху. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 35–40 минут до мягкости и румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом праздничного салата «Рубиновый шик». Нежный, сытный и очень эффектный — он будет с вами на любое застолье.

Проверено редакцией
