Семья Конкина провела собственное расследование гибели его дочери

https://static.news.ru/photo/a01672f4-1215-11eb-a902-fa163e074e61_660.jpg Фото: София Конкина/Facebook

Семья заслуженного артиста России Владимира Конкина установила, кто мог быть убийцей его дочери Софии. Актёр и его близкие уверены, что причиной гибели девушки стал вовсе не несчастный случай.

Как сообщает KP.RU , адвокат семьи Юлия Нитченко провела собственное расследование и пришла к определённому выводу. Предполагается, что убить Софию мог её сожитель Михаил Серов. Именно он был последним, кто видел девушку живой. Кроме того, не в его пользу говорит тот факт, что он общался с первым мужем Софии Русланом Подгорным, находящимся в федеральном розыске.

Серов не общался с Конкиным, при этом, как он сам сообщил, поддерживал контакт с мамой Подгорного. <...> Возможно, они вступили в сговор с целью похищения внучки Конкина, единственной дочери Софии. Серов одновременно пользовался четырьмя телефонными номерами. Сейчас он пытается от них избавиться, но мы уже передали эту информацию следствию, — заявила Нитченко.

Юрист не исключает, что на преступление Серова и Подгорного могло толкнуть намерение завладеть имуществом знаменитого актёра. Нитченко подчёркивает, что в 2001 году Подгорный уже пытался оформить на себя квартиру Конкина и даже получил согласие матери Софии. Сам актёр в тот момент находился в критическом состоянии в больнице, однако, несмотря на это, оставался в сознании и не подписал документы.

Трагедия произошла в бассейне фитнес-центра 23 сентября. Тренер достал девушку со дна бассейна, а прибывшие медики констатировали клиническую смерть. И хотя в результате реанимационных мероприятий сердце удалось запустить, София все же скончалась в больнице сутки спустя. В её крови были обнаружены три промилле алкоголя, а также следы диазепама — снотворного средства. Родные погибшей убеждены, что Михаил Серов мог подмешать снотворное в вино.

Как писал NEWS.ru, Серов прошёл проверку на полиграфе. И хотя в его показаниях были противоречия, проверка всё же подтвердила его слова о том, что к гибели девушки он непричастен.

Между тем Владимир Конкин обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять дело под личный контроль. Глава ведомства дал распоряжение тщательно проработать возможные версии произошедшего, в том числе и версию об убийстве, которой придерживается семья Софии.

Конкин также был допрошен по этому делу. Он дал показания на дому, подчеркнув, что его дочь была хорошим пловцом и не могла сама утонуть.