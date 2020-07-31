Семь российский авиакомпаний возобновят рейсы в Турцию с 10 августа

https://static.news.ru/photo/77074908-d35c-11ea-b0a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Turkish Airlines, а также Pegasus начнут летать в Турцию с 1 августа. С 10 августа полёты в страну возобновят ещё семь авиакомпаний, следует из сообщения Росавиации.

С 10 августа объём регулярных и чартерных полётов в Турцию будет значительно увеличен. Планируют начать полёты российские авиакомпании S7, «Уральские авиалинии», Royal Flight, «Северный ветер», Azur Air, «Россия» и iFly, — проинформировали в Росавиации, передаёт ТАСС.

Россия установила запрет на авиасообщение с другими странами 27 марта. В минувшую пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала, что с 1 августа будет возобновлено авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения COVID-19, снимаются для граждан этих стран.

Ранее NEWS.ru писал, что оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в РФ проинформировал о проработке вопроса расширения перечня стран, с которыми возобновится международное авиасообщение.