Сексолог раскрыла, что мужчин интересует в женщинах в первую очередь Сексолог: мужчины оценивают не фигуру, а способность жены родить здоровых детей

Мужчины смотрят на женщину не с точки зрения навязанных идеальных форм — 90-60-90, а оценивают, сможет ли она выносить и родить здоровых детей с тем или иным телосложением, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. Эксперт отметила, что, в связи с этим, представителей сильного пола привлекают широкие бедра и полная грудь.

Мужчины рассматривают женщины не с точки зрения навязанных идеальных форм 90-60-90, а с точки зрения сексуального объекта, способного выносить и родить здоровых детей. Их привлекают широкие бедра и полная грудь. Такое телосложение способствует деторождению. А девочка с узким тазом, которая еле дышит и постоянно на диете — возникают вопросы...способна ли она на это, — добавила Миллер.

По ее словам, симпатии мужчин исключительно к суперстройным женщинам — миф, многие склонны предпочитать пышные женские формы.

Худоба, астения, вечная диета, постоянная усталость из-за этого не на руку женщинам, как и лишний вес. Здоровых женский организм должен быть без перекосов, — подчеркнула Миллер.

Ранее Миллер рассказала NEWS.ru, что женщинам больше всего нравятся подтянутые, спортивные мужчины без огромного живота. Она объяснила, что лишний вес негативно влияет на выработку тестостерона, что отрицательно сказывается на репродуктивной функции.