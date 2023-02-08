Сексолог объяснил скачок заболеваемости сифилисом у россиян Сексолог Кульгавчук: «сексуальная революция» в России вызвала рост заболеваемости сифилисом

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Скачок заболеваемости сифилисом у россиян обусловлен тем, что «сексуальная революция» в стране начала приносить свои плоды, рассказал СМИ сексолог Евгений Кульгавчук. По его словам, рост популярности сайтов для секс-знакомств и свингер-клубов приводит к распространению рискованного полового поведения. Эксперт подчеркнул, что в совокупности с неграмотностью населения в вопросах профилактики ЗППП это провоцирует рост заболеваемости.

«Сексуальная революция» начинает приносить свои плоды. Свингер-­клубы, кинки-вечеринки, приложения и сайты для секс-знакомств и прочие активности, связанные с повышенным «перекрестным опылением», называемым рискованным половым поведением, наряду с неграмотностью населения в вопросах профилактики ЗППП закономерно приводит к росту специфической заболеваемости, — пояснил Кульгавчук.

Врач уточнил, что сифилис на поздней стадии трудно поддается лечению и может привести больного к инвалидности и летальному исходу. Среди осложнений этого заболевания выделяют менингит, поражение сердечно-­сосудистой и центральной нервной системы, нарушение памяти, слепоту и потерю слуха, предупредил сексолог. Чтобы избежать серьезных последствий, он порекомендовал проходить обследование на сифилис при любой кожной патологии и сразу же обращаться к врачу в случае положительного результата.

Издание добавило, что в ряде российских регионов в 2022 году увеличилось количество диагностированных случаев заражения сифилисом. Так, в Санкт-Петербурге за 10 месяцев прошлого года зафиксировали 1087 случае заражения этим заболеванием. Прирост относительно того же периода 2021 года составил 19,7%.

Дерматовенеролог Екатерина Анчикова ранее рассказала, что медики в последние годы часто сталкиваются со скрытой формой сифилиса без классических проявлений на коже и слизистых, а также признаков поражения внутренних органов и нервной системы при положительных серологических лабораторных тестах. Эксперт подчеркнула, что недуг иногда маскирует первичные симптомы под другие болезни, вводя человека в заблуждение. Специалист добавила, что подобные проблемы связаны с половым поведением людей.