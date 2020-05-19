Сбербанк создал компанию по производству вакцины от коронавируса

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о создании новой «дочки» кредитной организации. Компания будет заниматься производством вакцины от коронавируса.
По его словам, организация уже зарегистрирована,
Я бы не хотел сейчас на эту тему очень глубоко распространяться, у нас есть просьба со стороны правительства, и мы очень плотно совместно с министерством здравоохранения работаем над темой поддержки организации производства вакцины в стране, — подчеркнул Греф в ходе пресс-конференции, проводимой онлайн.
Ранее NEWS.ru писал, что создаваемая в Китае вакцина от коронавируса будет доступна для всех стран. Об этом 19 мая на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
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