Сбербанк создал компанию по производству вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f3d4c8d4-99d7-11ea-9bab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о создании новой «дочки» кредитной организации. Компания будет заниматься производством вакцины от коронавируса.

По его словам, организация уже зарегистрирована, передаёт РИА Новости. Она будет выполнять роль проектного офиса.

Я бы не хотел сейчас на эту тему очень глубоко распространяться, у нас есть просьба со стороны правительства, и мы очень плотно совместно с министерством здравоохранения работаем над темой поддержки организации производства вакцины в стране, — подчеркнул Греф в ходе пресс-конференции, проводимой онлайн.

Ранее NEWS.ru писал, что создаваемая в Китае вакцина от коронавируса будет доступна для всех стран. Об этом 19 мая на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.