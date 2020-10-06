Сбербанк сообщил о переводе на удалёнку до 70% своих сотрудников

https://static.news.ru/photo/7b3e8272-07bc-11eb-b053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк России переведёт до 70% офисных сотрудников на удалённую работу. Решение коснётся тех регионов, где резко возросла заболеваемость коронавирусом.

В первую очередь на дистанционную работу перейдут сотрудники старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, беременные женщины и те, кто проживает вместе с пожилыми родственниками или страдающими хроническими заболеваниями близкими, говорится в пресс-релизе банка.

Также отмечается, что все отделения продолжат работу в штатном режиме независимо от эпидемиологической ситуации. Сотрудники, которые продолжат работать в офисах, будут регулярно обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты. Также эти сотрудники продолжат соблюдать правила социальной дистанции, им будут мерить температуру и регулярно тестировать на вирус.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала.

Как писал NEWS.ru, московская мэрия разработала несколько сценариев ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, самый жёсткий из них — возвращение пропускного режима. По словам инсайдеров, чиновникам предстоит решить, как можно ужесточить меры и при этом «не добить» бизнес. Без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция может быть объявлена в течение двух недель. Столичным правительством также поручено подключить в метро программное обеспечение, которое блокирует социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в метро.