Сажаю в апреле — любуюсь все лето: однолетники, которые цветут с июня до сентября без рассады

Если вы хотите, чтобы сад цвел непрерывно с июня до самого августа, обратите внимание на однолетники, которые сеют прямо в грунт в апреле.

Лидер среди них — календула, чьи солнечные оранжевые и желтые соцветия распускаются через 50–60 дней после посева и не увядают до осени. Ее семена заглубляют на 1–2 см, а для продления цветения достаточно обрывать отцветшие корзинки.

Не менее эффектна эшшольция, которая зацветает рекордно быстро — через 40–45 дней, покрывая клумбу шелковистыми цветами всех оттенков желтого, оранжевого и розового. Она предпочитает солнечные участки и не переносит пересадки, поэтому ее сразу сеют на постоянное место.

Василек однолетний добавит саду деревенского шарма: он зацветает через 50–60 дней и радует глаз голубыми, розовыми, белыми и даже шоколадными соцветиями. Космея, или «садовый хаос», создаст ажурное облако из нежных ромашек, цветущих с июля до заморозков, а ее семена просто рассыпают по поверхности почвы.

