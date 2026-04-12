12 апреля 2026 в 17:01

Сажаю в апреле — любуюсь все лето: однолетники, которые цветут с июня до сентября без рассады

Фото: D-NEWS.ru
Если вы хотите, чтобы сад цвел непрерывно с июня до самого августа, обратите внимание на однолетники, которые сеют прямо в грунт в апреле.

Лидер среди них — календула, чьи солнечные оранжевые и желтые соцветия распускаются через 50–60 дней после посева и не увядают до осени. Ее семена заглубляют на 1–2 см, а для продления цветения достаточно обрывать отцветшие корзинки.

Не менее эффектна эшшольция, которая зацветает рекордно быстро — через 40–45 дней, покрывая клумбу шелковистыми цветами всех оттенков желтого, оранжевого и розового. Она предпочитает солнечные участки и не переносит пересадки, поэтому ее сразу сеют на постоянное место.

Василек однолетний добавит саду деревенского шарма: он зацветает через 50–60 дней и радует глаз голубыми, розовыми, белыми и даже шоколадными соцветиями. Космея, или «садовый хаос», создаст ажурное облако из нежных ромашек, цветущих с июля до заморозков, а ее семена просто рассыпают по поверхности почвы.

Проверено редакцией
Проливные дожди и жара до +18? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
«Делает невозможное»: дочь Турецкого поздравила отца с днем рождения
Сеять можно прямо в грунт: к июню клумба превратится в россыпь коралловых шапок с медовым ароматом
Посейте в мае — и к августу сад украсят махровые купола из сиреневых горошин. Не боится ни жары, ни дождей
Экзотика без лишних хлопот: цветет голубыми шарами и не требует ухода — вечнозеленый многолетник
Дарья Иванова
