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Житель Калининграда купил через мобильное приложение билет «Гослото «5 из 36» за 40 рублей и стал обладателем выигрыша в размере более 3,5 млн рублей.

Мужчина угадал все числа в первом поле: 3, 32, 2, 22, 33. Примечательно, что их составляют только две цифры – 2 и 3. В местном интернет-издании «Клопс» предположили, что эти...