Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ребёнок из города Балаково Саратовской области, которому с мая не могли предоставить льготное лекарство, наконец получил жизненно важный препарат. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного Минздрава Александр Колоколов.

Руководство министерства здравоохранения области взяло на контроль данную ситуацию. Проведены дополнительные переговоры с поставщиками. Сегодня ребенок препаратом обеспечен, — заявил он РИА Новости.

Речь идёт о противосудорожном препарате «Этосуксимид» («Суксилеп»), который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.

Ранее глава города Балаково Роман Ирисов принял решение обратиться в прокуратуру после жалобы матери мальчика Анастасии Ламзовой. Областной Минздрав отказался помочь ей в получении лекарства, сославшись на то, что оно не было предоставлено поставщиками. Ситуацию мэр назвал вопиющей халатностью, писал News.ru.

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