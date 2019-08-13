https://static.news.ru/photo/d38fd6a0-bddb-11e9-85cf-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Ребёнок из города Балаково Саратовской области, которому с мая не могли предоставить льготное лекарство, наконец получил жизненно важный препарат. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного Минздрава Александр Колоколов.
Руководство министерства здравоохранения области взяло на контроль данную ситуацию. Проведены дополнительные переговоры с поставщиками. Сегодня ребенок препаратом обеспечен, — заявил он РИА Новости.
Речь идёт о противосудорожном препарате «Этосуксимид» («Суксилеп»), который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.
Ранее глава города Балаково Роман Ирисов принял решение обратиться в прокуратуру после жалобы матери мальчика Анастасии Ламзовой. Областной Минздрав отказался помочь ей в получении лекарства, сославшись на то, что оно не было предоставлено поставщиками. Ситуацию мэр назвал вопиющей халатностью, писал News.ru.