Самолет с актерами «Непутевых заметок» рухнул в озеро под Калининградом

Фото: dmitriykrylov.ru

Дмитрий Крылов

Во время съёмок программы «Непутевые заметки» в Калининградской области рухнул в озеро самолёт, все находившиеся на борту остались живы, рассказал в беседе с «360» автор и ведущий передачи Дмитрий Крылов. По его словам, сама съемочная группа находилась в двух других самолетах. Крылов уточнил, что инцидент мог бы закончиться трагедией, но пострадавших в авиакатастрофе успели спасти рыбаки.

Съемочная группа была в двух других. Им повезло, и они избежали этой драмы, хотя она могла стать и трагедией, поскольку самолет сильно кувыркнулся. Но все остались живы, так как людей успели спасти рыбаки, — рассказал ведущий.

Всего на борту находились четыре человека, сообщает издание. Помощь медиков никому не понадобилась. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24М ранее потерпел крушение вблизи хутора Сибирьки в Ростовской области. Все находившиеся на борту самолета успели катапультироваться. Пресс-служба южного военного округа сообщила, что бомбардировщик выполнял учебно-тренировочный полет. По предварительной версии, инцидент произошел из-за технической неисправности.