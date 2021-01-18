Самарского полицейского заподозрили в передаче сведений Навальному

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Одного из сотрудников отдела полиции Самары заподозрили в том, что он передал ряд сведений из базы данных «Розыск магистраль» российскому оппозиционному политику Алексею Навальному. Об этом журналистам сообщил информированный источник.

К настоящему моменту в отношении силовика уже возбуждено уголовное дело. Правоохранителя подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как рассказал источник, фигурантом дела стал старший лейтенант самарской полиции. По имеющейся информации, он мог поделиться с посторонними людьми данными относительно авиаперелётов граждан, о которых идёт речь в расследовании Навального, касающегося его предполагаемого отравления сотрудниками ФСБ.

Полицейского уже задержали. На старшего лейтенанта вышли после анализа запросов, которые поступили в базу данных «Розыск магистраль». Ещё один источник подчеркнул, что в отношении другого полицейского из отдела № 6 в Самаре проводится служебная проверка.

Накануне ареста силовика в город приезжала группа сотрудников ФСБ из Центрального аппарата, — цитирует инсайдера РБК.

«Розыск магистраль» — это база структуры МВД, которая содержит информацию о всех поездках рейсовыми видами транспорта. Полицейские получают доступ к данным при использовании персональной учётной записи.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Позднее Навальный выпустил резонансное расследование, в котором заявил, что был отравлен при участии сотрудников ФСБ. На видео он показал их фотографии и назвал ряд имён.

8 января Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках. Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево. Блогер прилетел из Берлина после лечения. Адвоката и жену к нему не пустили. Как пояснили во ФСИН, Навальный был задержан из-за отказа исполнять требования суда и уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Как ранее передавал NEWS.ru, Навальный является проектом «американского капитала» и не может считаться оппозиционным политиком. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.