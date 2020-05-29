Салоны красоты уходят в подполье

https://static.news.ru/photo/d481fef4-a123-11ea-9598-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://news.ru/regions/na-kubani-23-maya-otkroyutsya-parikmaherskie-i-neprodovolstvennye-magaziny/

Салоны красоты остаются закрытыми даже на первом этапе снятия карантинных мер, а мастера уходят в подполье.

Как пишет argumenti.ru, представители индустрии считают, что теперь финансовые проблемы и отсутствие государственной поддержки приведут к полному закрытию большинства салонов красоты.

Сильнее всего пострадали от карантина несетевые точки. Чтобы не обанкротиться, специалисты продолжают работать по записи или на выезд. При этом часть парикмахеров и маникюрщиц начали работать на дому или в полуподпольных салонах. Всё это может привести к тому, что мастера будут обслуживать клиентов, минуя систему налогообложения.

Как писал NEWS.ru, московские власти разрешат работу салонам красоты и фитнес-клубам, если будет сохраняться динамика снижения заболеваемости коронавирусом.