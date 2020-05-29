Салоны красоты уходят в подполье

Салоны красоты остаются закрытыми даже на первом этапе снятия карантинных мер, а мастера уходят в подполье.
Как
Сильнее всего пострадали от карантина несетевые точки. Чтобы не обанкротиться, специалисты продолжают работать по записи или на выезд. При этом часть парикмахеров и маникюрщиц начали работать на дому или в полуподпольных салонах. Всё это может привести к тому, что мастера будут обслуживать клиентов, минуя систему налогообложения.
Как писал NEWS.ru, московские власти разрешат работу салонам красоты и фитнес-клубам, если будет сохраняться динамика снижения заболеваемости коронавирусом.
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