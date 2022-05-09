Сайт Lenta.ru взломали хакеры

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Сайт российского интернет-издания Lenta.ru был взломан хакерами 9 мая, сообщают украинские СМИ. Отмечается, что на главной странице интернет-ресурса появились новости, которые не были одобрены редакцией. Позже работа сайта была восстановлена.

После взлома на сайте были опубликованы антироссийские статьи и и новости. Редакция издания уже смогла удалить хакерские материалы со своего ресурса.

Утром 9 мая хакеры также взломали ТВ-расписание ведущих операторов кабельных сетей, среди которых «Ростелеком», МТС и НТВ-Плюс. Вместо названия телепередач в них появились заявления, касающиеся военной операции на Украине.

В конце февраля группа хакеров Anonymous объявила кибервойну российскому правительству. К своему заявлению они добавили хештег #Ukraine. Группировка взломала сайты ряда российских СМИ, среди которых ТАСС, RT, «Известия», «Фонтанка», РБК, «Коммерсант», NEWS.ru, «Мел» и Е1.ru. На страницах этих ресурсов отображался логотип группировки.