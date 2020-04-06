Садоводам хотят разрешить заочно голосовать по взносам в СНТ

https://static.news.ru/photo/332effda-77ec-11ea-b6df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Членам садоводческих товариществ могут предоставить возможность заочно голосовать по размерам взносов в СНТ и ряду других вопросов в связи с распространением коронавируса. Проект соответствующего закона подготовил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Сенатор пояснил, что заочная форма голосования по отдельным вопросам законодательством не допускается, однако в условиях пандемии может быть сделано исключение. По его словам, проведение общих собраний членов СНТ в подобной форме возможно в период с 1 мая по 3 декабря 2020 года.

Данная мера оправдана тем, что средний возраст членов товариществ относится к группе повышенного риска. Даже в случае прохождения пика распространения COVID-19, но при отсутствии клинически подтвержденных протоколов лечения опасность заражения и распространения инфекции сохраняется, заявил Кутепов «Парламентской газете».

В России зарегистрировано 6,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 45 человек, выздоровели 406.

В мире число инфицированных превышает 1,2 млн человек. Скончались около 66,5 тысячи заболевших, выздоровели около 263 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство одобрило законопроект по совершенствованию выполнения комплексных кадастровых работ. Он позволит гражданам и юрлицам самостоятельно заказывать такие работы, что будет способствовать экономии средств, устранению ошибок в местоположении границ участков и снижению земельных споров.