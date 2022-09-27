С журфака МГУ отчислили двух студенток за критику Z-акции однокурсника

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

С факультета журналистики МГУ имени Михаила Ломоносова отчислили двух студенток за критику патриотической акции однокурсника Степана Антропова, сообщает «Осторожно, Новости». Руководство университета посчитало, что девушки якобы матерились в «академическом пространстве», нарушив устав вуза, за что были изгнаны из университета.

По информации Telegram-канала, сегодня, 27 сентября прошла этическая комиссия, на которую были приглашены девять студентов, раскритиковавших Антропова в одном из университетских чатов «Вконтакте». В итоге двух студенток отчислили, остальным сделали выговор. При этом самому Антропову, организовавшему Z-акцию с флагом ДНР на парадной лестнице журфака, не сделали ничего, хотя любые политические акции запрещены по уставу университета.

Отчисленные не имели задолженностей по учебе, одна из них училась на бюджете и претендовала на красный диплом.

«Осторожно, Новости» сообщает, что большая часть комиссии проголосовала за отчисление осудивших Антропова студенток. Тем не менее, последнее слово было за деканом факультета Еленой Вартановой. Она обвинила студенток в использовании «мата в академическом пространстве». Под академическим пространством понимается чат потока, где учащиеся осудили акцию.

В источнике уточнили, что скриншоты из чата слили в Сеть пророссийские издания за бюджетные деньги. В качестве примера привели Telegram-канал Readovka. Затем студентов, раскритиковавших Антропова, начали травить в интернет-пространстве: сливать их персональные данные и номера, звонить и писать с угрозами.

Вартанова заявила, что об этом, конечно, знает и даже сочувствует девушкам, но администрация вуза подверглась такому же давлению, — сказано в сообщении.

Студенты факультета журналистики рассказали, что после того, как девушек отчислили, на входе в университет заиграл гимн России.

Ранее Антропов, которого осудили однокурсники за акцию в поддержку Донбасса, в разговоре с NEWS.ru заявил, что в стенах вуза его начали травить еще в феврале. По его словам, конфликты с другими учащимися возникали на системной основе. Антропов рассказал, что он получил «гигантское количество негатива» в тот момент, когда решил поддержать Россию и родственников, проживающих в Донбассе.