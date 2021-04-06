С задержанного в Дубае из-за «голой» фотосессии россиянина сняли обвинения

https://static.news.ru/photo/7f0ce55e-9797-11eb-a72b-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Основатель ивановской IT-компании Алексей Концов вернётся из Дубая самостоятельно, его не будут депортировать. Об этом телеканалу «360» сообщил его брат Владимир Концов.

Россиянин был задержан накануне в Дубае по подозрению в организации фотосессии с голыми девушками. Как стало известно, с него сняты все обвинения и должны в ближайшее время отпустить.

Нет, не депортируют. Я так понимаю, что он сам уедет. Обвинения просто сняты. Там пока непонятно, мы сейчас с этим разбираемся, — рассказал его брат.

Мужчина подчеркнул, что Алексей с самого начала был задержан незаконно, потому что не имел к организации «обнажённой» фотосессии никакого отношения.

Концова задержали по обвинению в нарушении общественной морали. По некоторым данным, айтишник не имел никакого отношения к съёмкам, он снимал соседний номер, когда со своего балкона увидел обнажённых девушек и решил поделиться видео со своими подписчиками.

Ранее в поддержку россиянина выступил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Он заявил, что попросит МИД РФ и посла России в ОАЭ оказать поддержку Концову.

Как сообщал NEWS.ru, 5 апреля полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками. Полиция Эмиратов после инцидента завела уголовное дело на участниц перфоманса. В настоящее время все нарушительницы были заключены в тюрьму до завершения расследования, их ждёт депортация.