С чем на свободу выйдет Алексей Улюкаев Дальнейшая судьба экс-министра может быть показательной

Алексей Улюкаев / Фото Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Видимо, после соблюдения всех формальностей и уже после окончания майских праздников на свободу по УДО выйдет бывший глава Минэкономразвития. Алексей Улюкаев, уверявший на суде, что восьмилетний приговор для него, пожилого человека, синоним пожизненного, возвращается к прежней жизни после четырёх с половиной лет, проведённых в относительно комфортной лагерной библиотеке. На суде он, к слову, сыграл почти в горьковского героя Павла Власова, поведав присутствовавшим о лёгкой и безответственной жизни российского чиновничества. Но, как тогда шутили, покаялся он слишком поздно.

Собственно, намёки на его скорое УДО появились полгода назад, когда в телеэфире заговорили о примерном поведении Улюкаева. Но решение принято только сейчас. Словно, кто-то хотел бы разбавить информационную повестку.

В своё время было немало версий, объяснявших посадку столь высокопоставленного чиновника. Намекали и на очередную с предвыборным оттенком кампанию по борьбе с коррупцией, и на подтверждение особого статуса и исключительное влияние главы «Роснефти». Связывали его заключение под сражу с ударом по позициям записных гайдаровских либералов, среди которых Улюкаев был одним из ведущих теоретиков. Сам Анатолий Чубайс, по его же словам, был в шоке от такого жёсткого решения. Некоторые даже уверяли, что Улюкаев ещё и попал в опалу по причине его постоянных пессимистических прогнозов. Недаром его прозвали «водолазом», поскольку он постоянно искал дно российского экономического кризиса. Шутка — когда мы достигли дна, внизу постучали — из той эпохи.

Так что ждёт экс-министра теперь? Надо сказать, что после списания с его счетов внушительного штрафа в 130 млн рублей (эквивалент инкриминировавшейся ему взятки в два млн долларов), никто не заинтересовался тем, откуда у профессионального чиновники, не покидавшего госслужбу, немалое состояние, включавшее три дома, три квартиры, множество земельных участков и солидные банковские счета. Таким образом, в очередной раз на примере Улюкаева отвергли идею конфискации имущества коррупционеров. И недавний зек выходит на свободу вполне обеспеченным человеком. Так сказать, система наказывает, но последнего никогда не отнимет при соблюдении определённых неписанных правил. А Улюкаев и в колонии ничего лишнего себе не позволил.

Алексей Улюкаев Андрей Любимов/АГН «Москва»

Может, это и совпадение, но его УДО было одобрено после того, как на очередной срок парламент утвердил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. А ведь в своё время Улюкаев был одним из претендентов на этот завидный пост. К тому же дали уехать за границу духовному отцу российского либерализма Чубайсу. Осесть в Италии до того, как его преемник в «Роснано» обратился к Генпрокуратуру РФ. Иными словами, и досрочный выход на свободу Улюкаева как бы вписывается в общую картину примирения с либералами, которым дают возможность, в целом, сохранить лицо. А, может, и попытаться вписаться в новую экономическую стратегию государства.

Кстати, Алексей Улюкаев, обстоятельства ареста которого у многих вызвали серьёзные вопросы, теперь ещё и пострадавший от силовиков. Да и вину свою он не признал, хотя такая упрямая позиция обычно противоречит практике УДО. А значит, при определённых раскладах он может оказаться вновь востребованным одной из «башен Кремля». Для общего баланса разных политических крыльев.

Интересно, произойдёт ли его телевизионная реабилитация. Снимут ли его выход и трогательную встречу с родными для итоговых программ, дадут ли сделать патриотическое публичное заявление, пригласят ли на какое-нибудь ток- шоу?