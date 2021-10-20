С 8 ноября в Москве отменяется бесплатный проезд для людей старше 60

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о приостановке бесплатного проезда в общественном транспорте для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Это связано с введением домашнего режима из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте столичной мэрии.

В то же время отмечается , что блокировка социальных карт не коснётся граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.

На сайте мэра сообщается , что нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от ковида, так как позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания.

Сегодня Собянин объявил о досрочном начале нерабочей недели. Она вводится с 28 октября.

Ранее мэр заявил, что с 25 октября до 25 февраля москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны вновь соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства или на садовых участках.