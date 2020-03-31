https://static.news.ru/photo/e66e5eaa-7379-11ea-a213-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство РЖД решило временно сократить глубину продаж ж/д билетов на поезда дальнего следования.

Холдингом «РЖД» принято решение об уменьшении глубины продажи билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 29 июня 2020 года, — сообщила компания.

В РЖД отметили, что эти меры связаны со снижением пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, Правительство России приняло решение о полном закрытии границ государства. С 30 марта прекратится пропуск через железнодорожные, автомобильные, пешеходные, речные и смешанные КПП. Кроме того, будет запрещено пересечение сухопутного участка российско-белорусской границы.

Запрет не распространяется на дипломатов, водителей грузового транспорта, экипажи судов и поездов. Кроме того, выехать из страны смогут граждане РФ, направляющиеся на похороны родственника (при наличии свидетельства о смерти), жители Калининградской области, которые едут домой из другой части РФ по железной дороге (при наличии в паспорте отметки о регистрации на территории региона), а также граждане РФ, живущие в Донбассе.