РЖД не будет отменять скидку 50% для детей даже в полупустых поездах

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) предоставит скидку в размере 50% всем юным пассажирам в возрасте от 10 по 17 лет. Она будет действовать в период летних школьных каникул в поездах дальнего следования.
В 2020 году такие меры решили ввести, несмотря на снижение объёмов пассажирских перевозок из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19,
Такие скидки перевозчик предоставляет с лета 2016 года. Ранее право на льготный проезд действовало только в течение учебного периода — с 1 сентября по 31 мая. Но с тех пор школьники могут путешествовать с 50%-ной скидкой круглогодично.
NEWS.ru писал, что с 7 апреля РЖД временно
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