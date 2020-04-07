РЖД не будет отменять скидку 50% для детей даже в полупустых поездах

https://static.news.ru/photo/9cae8822-78a0-11ea-97aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) предоставит скидку в размере 50% всем юным пассажирам в возрасте от 10 по 17 лет. Она будет действовать в период летних школьных каникул в поездах дальнего следования.

В 2020 году такие меры решили ввести, несмотря на снижение объёмов пассажирских перевозок из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, сказано в сообщении холдинга. В РЖД считают, что это позволит значительно сэкономить деньги на летний отдых семьям с детьми.

Такие скидки перевозчик предоставляет с лета 2016 года. Ранее право на льготный проезд действовало только в течение учебного периода — с 1 сентября по 31 мая. Но с тех пор школьники могут путешествовать с 50%-ной скидкой круглогодично.