Рыба и птицы гибнут из-за разлива нефтепродуктов в Химках

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Правозащитники давно настаивали на том, чтобы сотрудники полиции сообщали родственникам задержанных об их госпитализации. Об этом сообщила замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы и член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Она отметила, что случаи, когда после задержания людей отправляют в больницу — не редкость. В такие моменты близкие этих людей очень переживают, так как не обладают полной информацией о ситуации....