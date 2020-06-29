Общество

Рыба и птицы гибнут из-за разлива нефтепродуктов в Химках

19:35, 29 июня 2020
Фото: ohhimki/vk.com

Федеральное агентство водных ресурсов сообщило о масштабах разлива нефтепродуктов на Химкинском водохранилище. Концентрация вредных веществ в воде превышена в тысячу раз.

Эксперты зафиксировали гибель рыб и птиц, говорится на сайте агентства. Площадь нефтяного пятна достигла 22,9 тысячи кв.м. Несколькими рядами боновых заграждений удалось локализовать распространение вещества.

Мы неоднократно направляли в правоохранительные органы обращения о том, что коллекторы должны быть оборудованы очистными сооружениями. Это относится и к данному случаю. Исполнение решения суда позволило бы не допустить или минимизировать загрязнение питьевого водоёма Москвы, — подчеркнул глава Московско-Окского БВУ Вахтанг Астахов.

В настоящий момент специалисты круглосуточно ведут работы по откачке нефтепродуктов.

Как писал NEWS.ru загрязнение на поверхности реки Чернавка в Химках было выявлено 25 июня, сообщили о нём утром 26 июня. Источником загрязнения мог стать коллектор ливневой канализации, эксплуатируемый МУП «Химводосток».

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