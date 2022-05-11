Rutube обратился в правоохранительные органы после атаки со стороны хакеров

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Руководство видеохостинга Rutube обратилось в правоохранительные органы для расследования хакерской атаки, которую совершили на платформу 9 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса. Представители хостинга отметили, что после прошедшего сбоя пользователи получили доступ к эфирному вещанию федеральных телеканалов. В Telegram-канале Rutube отмечается, что функциональные возможности для авторов цифрового контента внутри платформы будут восстанавливаться постепенно.

Rutube обратился в правоохранительные органы для расследования инцидента: 9 мая видеохостинг подвергся мощной кибератаке, после чего доступ к платформе был утерян. Сейчас доступ к Rutube частично восстановлен. Пользователям доступно эфирное вещание федеральных телеканалов, — сообщили представители Rutube.

Сбой в работе платформы произошёл 9 мая. Источник издания The Village счёл, что причиной проблем сайта Rutube является утечка кодов доступа к сайту. По данным собеседника издания, в результате кибератаки был «полностью удален код сайта», в результате чего есть вероятность, что хостинг «не подлежит восстановлению».

Информацию The Village опровергла пресс-служба Rutube. В компании подтвердили, что восстановление хостинга займёт больше времени, чем предполагалось, однако там отметили, что это связано с большим массивом данных, хранящимся на серверах.

Ранее украинский вице-премьер Михаил Фёдоров заявил, что Украина причастна к сотням кибератак против предприятий и компаний из России и Белоруссии. По его словам, Киев несёт ответственность за более 660 кибератак и DDoS-атак.