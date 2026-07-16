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16 июля 2026 в 04:30

Русская лиана: полностью оплетет беседку и скроет неприглядный забор белыми цветами за 1 сезон

Фото: D-NEWS.ru
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Горец бальджуанский, которого за невероятную скорость роста называют «русской лозой», — это идеальное решение для тех, кто хочет преобразить свой участок за один сезон. Эта мощная лиана способна давать рекордный прирост от 4 до 6 метров в год, а ее общая длина может достигать 15 метров.

За одно лето она способна полностью оплести беседку, скрыть неприглядный старый забор или хозяйственную постройку, создав плотную живую стену из изумрудной листвы. Но главное украшение этой лианы — ее обильное и продолжительное цветение. С середины лета и до самых заморозков горец покрывается белоснежным облаком из тысяч мелких, пушистых, душистых цветков, собранных в метельчатые соцветия, которые источают приятный медовый аромат.

В отличие от многих капризных лиан, горец бальджуанский абсолютно неприхотлив: он может расти на солнце и в полутени, на любой, даже бедной почве, а для его успешного роста достаточно редких поливов и ежегодной обрезки.

Ранее было названо растение, которое во время цветения светится нежно-голубым сиянием, словно лунная дорожка.

Проверено редакцией
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