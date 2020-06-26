«Русь сидящая» объявила о закрытии

https://static.news.ru/photo/560bc580-b7dc-11ea-9bac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ольга Романова/facebook.com

О прекращении существования фонда «Русь сидящая» с 26 июня заявила глава организации Ольга Романова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Директор фонда пояснила, что такое решение руководство приняло после того, как бывший сотрудник «Руси сидящей» Динар Идрисов выиграл суд. Романова рассказала, что, согласно вердикту, фонд должен принять Идрисова обратно на работу и вдобавок выплатить ему 1 млн 300 тыс. рублей.

Денег таких у нас нет, теперь все наши счета арестованы, и мы закрываемся. Я понятия не имею, как платить налоги и всякие обязательные платежи при арестованных счетах, — написала Романова.

Однако «Русь сидящая» всё же продолжит работу, заверила директор фонда и пообещала, что «для обращающихся в фонд ничего не изменится».

НКО Благотворительный фонд помощи осуждённым и их семьям «Русь сидящая» является негосударственной организацией, которая оказывает юридическую и гуманитарную помощь тем, кто столкнулся с пенитенциарной системой. Юристы организации защищают людей в судах, помогают писать жалобы, проводят юридические консультации. Также фонд собирает и отправляет посылки в колонии и СИЗО, собирает вещи для специнтернатов, оказывает гуманитарную помощь семьям заключённых.

Как писал NEWS.ru, ранее общественный защитник Динар Идрисов сообщил, что в Ленинградской области ЛГБТ-активист и священнослужитель Александр Хмелёв задержан за одиночную манифестацию.