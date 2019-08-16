https://static.news.ru/photo/d339b218-c0ae-11e9-80ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Родственники подопечных Кизеловского психоневрологического интерната (ПНИ) Пермского края обвиняют руководство учреждения в регулярном воровстве денег подопечных.

По мнению людей, речь идёт о десятках миллионов рублей за несколько лет. В частности, один из заявителей рассказал, что у его деда на счету должно было накопиться полтора миллиона рублей, а по факту на сберкнижке лежит всего 400 тысяч, передаёт URA .

Родственница другого подопечного поведала, что руководство ПНИ объясняет недостачу дополнительными непредвиденными тратами на нужды подопечных. Согласно действующему законодательству, 75% пенсии подопечного психоневрологического интерната уходит на его содержание, а 25% отправляется на сберегательный счёт.

Издание отправило запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию в правоохранительные органы региона.

Как писал News.ru ранее, член Совета по правам человека при президенте РФ Анита Соболева заявила о необходимости повышения выплаты по уходу за инвалидами и престарелыми людьми. Сейчас пособие составляет 1200 рублей в месяц. Получающие его семьи просто не могут оказать должный уход немощному на эти деньги.