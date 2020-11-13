РПЦ заявила о поддержке закона о защите чувств верующих со стороны россиян

https://static.news.ru/photo/10db3fb4-2649-11eb-9119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство жителей России одобряют закон о защите чувств верующих, этот норматив опирается на широкий общественный консенсус, считает заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Разработка, принятие и применение закона о защите чувств верующих опираются на широкий общественный консенсус: большинство людей считают, что такой закон нужен. Это, на наш взгляд, очень важный сигнал, который говорит об ответственности большинства наших сограждан и их понимании того, что уважительное отношение к убеждениям друг друга и отказ от оскорбления религиозных чувств других людей — это основание межрелигиозного мира и общественного согласия, — заявил представитель РПЦ РИА Новости.

Кипшидзе отметил, что в ходе опроса ФОМ 63% респондентов поддержали закон, предусматривающий уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих.

Он добавил, что в Русской православной церкви активно выступали за принятие такого закона, который, по мнению Кипшидзе, основан на прецедентной практике ЕСПЧ и полностью соответствует демократическим стандартам.

Практика ЕСПЧ, которая носит обобщающий характер, говорит о том, что свобода слова не может быть абсолютной, — заверил он, подчеркнув, что сейчас в отдельных странах Европы пытаются пересмотреть отношение к подобным законам.

Он напомнил, что согласно демократическим принципам свобода слова может быть ограничена для обеспечения прав третьих лиц, в том числе для защиты верующих от оскорбления их убеждений.

Ранее NEWS.ru писал, что в РПЦ призвали власти Франции запретить карикатуры на пророка Мухаммеда и принять закон о защите прав верующих.