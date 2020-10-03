РПЦ выступила за захоронение Ленина

https://static.news.ru/photo/931b8c22-058d-11eb-a742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что Владимиру Ленину не место на Красной площади.

Случилось так, что именно с этим человеком связано начало красного террора, начало массовых репрессий российского населения, и, конечно, я думаю, что не место этому человеку на Красной площади, — подчеркнул митрополит в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, политик является «изменником Родины», который приехал в Россию на деньги Германии. При этом он считает, что в вопросе захоронения революционера следует действовать осторожно, так как эта личность остаётся святыней для большевиков.

Как писал NEWS.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ответ на предложение американского художника перевезти тело Владимира Ленина в США посоветовал американцам беречь свои ценности.

Своё мнение по поводу мавзолея также высказал музыкант Андрей Макаревич. По его словам, из здания необходимо вынести тело Ленина, а мавзолей больше никак не использовать, поскольку он сам по себе является достойным архитектурным сооружением.