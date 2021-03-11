РПЦ выступила против дешёвых крематориев в каждом городе

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Сценарий, при котором в каждом российском городе будет построен крематорий, предоставляющий свои услуги по небольшой цене, является неприемлемым, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Аргументы, что в крупных городах не хватает земли для захоронения, место на кладбище стоит крайне дорого, известны. Однако сценарий, когда в каждом российском городе будет построен крематорий, предоставляющий дешёвые «услуги», видится неприемлемым, — написал он в Telegram.

Он заявил, что власти должны создавать условия для появления доступных вариантов захоронения для людей, которые «придерживаются соответствующих религиозных традиций». По его словам, православная церковь никогда не отказывала в заупокойном поминовении кремированных, так как многие люди не имели другого выбора. Однако христианство не предполагает сознательного «предания тел огню».

Со времён существования атеистического режима в некоторых городах нашей страны сохранились и работают крематории. Есть немногие люди, которые, следуя своим убеждениям, сознательно предпочитают кремацию скончавшихся родных. Однако, сейчас мы живём во времена, когда большинство представителей традиционных религий придерживаются сложившегося за века обычая погребения умерших, — добавил он.

По его словам, власти должны присушиваться к мнению этого большинства. Таким образом он прокомментировал заявление Сарапульской епархии, которая выступила против строительства крематория в Сарапуле.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов заявил, что в РПЦ надеются на запрет в России услуг суррогатных матерей для иностранцев, писал NEWS.ru.