В РПЦ надеются на запрет услуг суррогатных матерей для иностранцев

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В Русской православной церкви надеются, что Россия запретит услуги суррогатных матерей для иностранцев. Об этом сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.

Ранее он высказывался более категорично, заявляя о необходимости полного запрета таких услуг.

Я надеюсь, что президент примет правильное решение и всё же иностранцам ограничит возможность пользования услугами российских суррогатных матерей, — сказал Лукьянов в эфире радиостанции «Вести FM».

В начале декабря 2020 года стало известно, что в Общественной палате предложили запретить иностранцам участие в программах суррогатного материнства. Кроме того, активисты призвали разрешить участие в таких программах только семейным парам и исключить из них одиночек.

После этого Лукьянов заявил, что РПЦ выступает за тотальный запрет суррогатного материнства в стране. Позицию Церкви он озвучил на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному регулированию социально значимых вопросов 20 января.

В Госдуме пока нашла положительный отклик только идея общественников в отношении иностранцев. Депутаты посчитали, что рынок суррогатного материнства в России находится в чудовищном состоянии, тысячи новорождённых младенцев исчезают в неизвестном направлении, будучи переправленными за границу, писал NEWS.ru.