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В РПЦ считают необходимым запретить суррогатное материнство в России

21:24, 08 декабря 2020
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В России нужно запретить суррогатное материнство. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства считает необходимым рассмотреть вопрос о возможности полного запрета суррогатного материнства в России, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что в качестве шагов по направлению к этой цели в РПЦ приветствуют любые меры, направленные на прекращение наиболее тяжких злоупотреблений и нарушений, связанных с суррогатным материнством.

Лукьянов заявил, что к таким относятся запрет коммерческого суррогатного материнства, оказание коммерческих услуг по сопровождению суррогатного материнства, посредничества, запрет использования суррогатного материнства иностранными гражданами, запрет на использование суррогатного материнства и других репродуктивных технологий мужчинами и женщинами, не состоящими в браке и одинокими мужчинами и женщинами. Кроме того, необходимо запретить рекламу суррогатного материнства в Интернете.

Ранее стало известно, что в Общественной палате предложили запретить иностранцам участие в программах суррогатного материнства в России. Кроме того, общественники призвали разрешить участие в таких программах только семейным парам и исключить из них одиночек.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме идею общественников в отношении иностранцев поддержали. Там отметили, что рынок суррогатного материнства в России находится в чудовищном состоянии, тысячи новорождённых младенцев исчезают в неизвестном направлении, будучи переправленными за границу.

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