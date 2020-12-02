В Госдуме поддержали введение запрета на ЭКО для иностранцев

Общественная палата РФ предложила запретить практику суррогатного материнства для иностранцев и одиноких россиян. Проект резолюции по этой инициативе уже готов.
План общественников также подразумевает запрет на рекламу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и на платные услуги по суррогатному материнству. Инициативу поддержали депутаты Госдумы. Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов
Рынок суррогатного материнства находится в чудовищном состоянии. Он сейчас фактически непрозрачен и наполнен криминальными деньгами и непонятными сообществами. Мы совершенно неприлично выглядим в ряду таких стран, как Грузия и Украина, которые так же, как и Россия, открыли свои рынки для иностранцев. И мы совершенно контрастно выглядим по отношению к тем странам, которые закрыли у себя подобные вопросы. Это Канада, Китай, практически весь Евросоюз. США тоже закрыли суррогатный рынок, — сообщил депутат.
По словам Земцова, правоохранительные органы РФ в настоящее время не имеют никакой информации о судьбе от 10 до 20 тысяч новорождённых детей. Парламентарий заявил, что эти младенцы пересекли государственную границу в неизвестном направлении.
У нас есть основания полагать, что это связано и с педофильскими лобби, и с одинокими, и с парами нетрадиционной ориентации. Возможно, что это также трансплантология, когда ребёнок разбирается на фракции, — рассказал депутат.
Председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в беседе с радиостанцией
Суррогатное материнство нельзя запрещать ни для иностранных граждан, ни для одиноких людей. Потому что не каждый мужчина или женщина имеют семью. Тем не менее они имеют право на деторождение. В случае если человек не в состоянии естественным образом осчастливить себя рождением ребёнка, то он может прибегнуть к методике суррогатного материнства, которое, с моей точки зрения, является крайне прогрессивным и высокотехнологичным с точки зрения медицины, — высказалась Айвар.
Ранее NEWS.ru писал о том, что отцами-одиночками, которые воспользовались услугами суррогатного материнства, заинтересовался Следственный комитет РФ.