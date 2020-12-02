В Госдуме поддержали введение запрета на ЭКО для иностранцев

https://static.news.ru/photo/3a96f3f6-3496-11eb-bd70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общественная палата РФ предложила запретить практику суррогатного материнства для иностранцев и одиноких россиян. Проект резолюции по этой инициативе уже готов.

План общественников также подразумевает запрет на рекламу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и на платные услуги по суррогатному материнству. Инициативу поддержали депутаты Госдумы. Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов дал комментарий «Радио 1» по резонансному вопросу.

Рынок суррогатного материнства находится в чудовищном состоянии. Он сейчас фактически непрозрачен и наполнен криминальными деньгами и непонятными сообществами. Мы совершенно неприлично выглядим в ряду таких стран, как Грузия и Украина, которые так же, как и Россия, открыли свои рынки для иностранцев. И мы совершенно контрастно выглядим по отношению к тем странам, которые закрыли у себя подобные вопросы. Это Канада, Китай, практически весь Евросоюз. США тоже закрыли суррогатный рынок, — сообщил депутат.

По словам Земцова, правоохранительные органы РФ в настоящее время не имеют никакой информации о судьбе от 10 до 20 тысяч новорождённых детей. Парламентарий заявил, что эти младенцы пересекли государственную границу в неизвестном направлении.

У нас есть основания полагать, что это связано и с педофильскими лобби, и с одинокими, и с парами нетрадиционной ориентации. Возможно, что это также трансплантология, когда ребёнок разбирается на фракции, — рассказал депутат.

Председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в беседе с радиостанцией высказалась против инициативы Общественной палаты.

Суррогатное материнство нельзя запрещать ни для иностранных граждан, ни для одиноких людей. Потому что не каждый мужчина или женщина имеют семью. Тем не менее они имеют право на деторождение. В случае если человек не в состоянии естественным образом осчастливить себя рождением ребёнка, то он может прибегнуть к методике суррогатного материнства, которое, с моей точки зрения, является крайне прогрессивным и высокотехнологичным с точки зрения медицины, — высказалась Айвар.

Ранее NEWS.ru писал о том, что отцами-одиночками, которые воспользовались услугами суррогатного материнства, заинтересовался Следственный комитет РФ.