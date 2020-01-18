https://static.news.ru/photo/13e4a5c0-3a12-11ea-871d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Значительное число россиян имеют низкие доходы, потому что огромные деньги оседают в кошельках небольшой группы людей. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Церковь обращает призыв к богатым людям делиться своим богатством с бедными, чтобы жизнь людей становилась лучше, а общество — справедливее, — сказал представитель РПЦ в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

По его словам, в РФ огромные деньги «оседают в кошельках небольшой группы людей» — в основном бизнесменов или чиновников, а значительное число людей имеют очень низкие доходы.

Ранее NEWS.ru писал, что для снижения уровня бедности в России нужно повышать зарплаты, а не социальные пособия. Только в таком случае поставленная к 2024 году задача станет реализуемой. Об этом 15 января на Гайдаровском форуме заявил первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

В марте 2018 года президент Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в стране в два раза к 2024 году. По данным Росстата, в 2019 году за чертой бедности жили больше 13% россиян.