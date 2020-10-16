Росздравнадзор одобрил первую партию вакцины «Вектора» от коронавируса

https://static.news.ru/photo/278a7216-0f9c-11eb-bb86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» получила одобрение в ходе контроля Росздравнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Сейчас первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», использовавшаяся в клинических исследованиях, успешно прошла контроль Росздравнадзора, — цитирует сообщение РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин заявил о регистрации второй отечественной вакцины от COVID-19 15 октября. Ей дали название «ЭпиВакКорона». В гражданский оборот будет выпущено два варианта этой вакцины. Оба они не содержат живого вируса и формируют иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцах. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 15 150 жителей 85 российских регионов. Всего число заражённых COVID-19 в РФ увеличилось до 1 369 313 человек.

Как писал NEWS.ru, в Кремле обеспокоились активной динамикой распространения COVID-19.