https://static.news.ru/photo/bb35fd26-595a-11ea-af51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала, что граждане России могут требовать возврата денег за авиабилеты в Южную Корею, Италию и Иран из-за отмены рейсов.

Также можно вернуть средства за проживание и экскурсии, передаёт ТАСС. Для этого туристам следует обратиться к исполнителям в рамках закона о защите прав потребителей.

Что касается самостоятельных туристов, которые приобрели отдельные услуги по перевозке, размещению и экскурсиям, они также имеют право обращаться к исполнителю за возвратом денежных средств в соответствии с законом о защите прав потребителей, — подчеркнула она.

Ранее Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею из-за эпидемии коронавируса. Такую меру предполагается ввести до нормализации ситуации в этих странах.

Как писал NEWS.ru, главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что коронавирус COVID-19 передаётся не только воздушно-капельным путём: чтобы защититься от инфекции, нужно чаще мыть руки и лицо, протирать гаджеты, регулярно убираться дома.

К 27 февраля количество погибших от вируса возросло до 2801 человека. С момента начала эпидемии заразились 82 164 человека, выздоровели — 32 872.