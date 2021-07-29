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Ростовского педагога оштрафовали за подделку подписей на выборах

13:37, 29 июля 2021
Ростовского педагога оштрафовали за подделку подписей на выборах Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Ростове-на-Дону суд оштрафовал на 120 тысяч рублей местного учителя Наталью Башарину по делу о фальсификации итогов голосования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Согласно материалам дела, во время выборов, проходивших в сентябре 2020 года, педагог входила в состав одного из избиркомов. Занимаясь организацией голосования вне помещения, Башарина подделала подписи избирателей.

В соответствии с постановлением суда педагог должна выплатить штраф в 30-дневный срок. Собеседник агентства отметил, что решение выносилось с учётом того, что Башарина принесла извинения избирательной комиссии, а также сделала добровольное пожертвование в благотворительный фонд.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести уголовное наказание за фальсификацию голосований жителей многоквартирных домов. По мнению авторов инициативы, за подобные деяния следует штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей или сажать в тюрьму на срок до четырёх лет.

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