Ростовского педагога оштрафовали за подделку подписей на выборах

В Ростове-на-Дону суд оштрафовал на 120 тысяч рублей местного учителя Наталью Башарину по делу о фальсификации итогов голосования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Согласно материалам дела, во время выборов, проходивших в сентябре 2020 года, педагог входила в состав одного из избиркомов. Занимаясь организацией голосования вне помещения, Башарина подделала подписи избирателей.

В соответствии с постановлением суда педагог должна выплатить штраф в 30-дневный срок. Собеседник агентства отметил , что решение выносилось с учётом того, что Башарина принесла извинения избирательной комиссии, а также сделала добровольное пожертвование в благотворительный фонд.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести уголовное наказание за фальсификацию голосований жителей многоквартирных домов. По мнению авторов инициативы, за подобные деяния следует штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей или сажать в тюрьму на срок до четырёх лет.