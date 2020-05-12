Рост смертности в РФ от респираторных болезней не фиксируется

https://static.news.ru/photo/c0254eae-9456-11ea-aa41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первые три месяца 2020 года в России не фиксируется рост смертности от болезней органов дыхания, заявили в Минздраве РФ.

Кроме того, с января по март в стране умерло на 15% меньше людей с пневмонией, чем за аналогичный период в прошлом году.

Также за указанный промежуток наблюдалось снижение смертности от паразитарных болезней на — 7,5%, чем в прошлом году.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 41% инфицированных коронавирусом в России не имеют симптомов и лечатся дома. Ещё 28,4% госпитализированы.