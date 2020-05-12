Рост смертности в РФ от респираторных болезней не фиксируется

В первые три месяца 2020 года в России не фиксируется рост смертности от болезней органов дыхания, заявили в Минздраве РФ.
Кроме того, с января по март в стране умерло на 15% меньше людей с пневмонией, чем за аналогичный период в прошлом году.
Также за указанный промежуток наблюдалось снижение смертности от паразитарных болезней на — 7,5%, чем в прошлом году.
Как ранее писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 41% инфицированных коронавирусом в России не имеют симптомов и лечатся дома. Ещё 28,4% госпитализированы.
Добавьте наши новости в избранные источники