Росстат предложил отложить проведение переписи населения

https://static.news.ru/photo/051f32da-96f1-11ea-9383-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Росстат выступил с инициативой о переносе Всероссийской переписи населения на 2021 год.

Отмечается, что ряд субъектов РФ может самостоятельно принять решение о проведении переписи и узнать точное число граждан, проживающих в регионе, уже в 2020 году. Это может произойти в период с июля по декабрь, передаёт «Комсомольская правда».

Согласно ФЗ «О Всероссийской переписи населения», мероприятие должно проводиться не реже чем один раз в десятилетие. Сроки проведения и дата переписи устанавливаются правительством России. Ранее планировалось, что основной её этап пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, для Всероссийской переписи населения 2020 года жюри выбрало талисман. Им стала птичка Цыпа ВиПиН, нарисованная иллюстратором из Самары ov_maxim. На конкурс было представлено около 900 работ из 74 регионов.