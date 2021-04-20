Росстат не стал публиковать данные о доходах россиян перед посланием Путина

https://static.news.ru/photo/8355bee8-a26d-11eb-85a7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Накануне обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию Росстат решил не обнародовать данные о реальных доходах россиян в первом квартале 2021 года.

Обычно в докладах ведомства «Социально-экономическое положение России» указывались сведениях и о доходах граждан. Однако 20 апреля они отсутствовали в документах. Первым на это обратил внимание Forbes.



По словам представителя Росстата, публикацию информации перенесли, так как на сбор сведений о ряде компонентов доходов ушло много времени и часть данных пришлось уточнять.

Публикация данных о доходах в первом квартале 2021 года будет осуществлена в полной версии доклада «Социально-экономическое положение России» 29 апреля, — уточнил представитель ведомства в комментарии для РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что по предварительным итогам, в 2020 году было зафиксировано более 12% бедных россиян. При этом, как обратили внимание в Росстате, в четвёртом квартале таких людей стало на порядок меньше, чем в третьем. Такую тенденцию в государственном ведомстве объяснили действием социальных программ. Однако в октябре — декабре 2019-го наблюдалась похожая ситуация — число малоимущих тогда также снижалось по сравнению с предыдущим кварталом, а в целом по итогам прошлого года сокращение бедных оказалось куда менее завидным.