Россиянкам назвали главные модные тренды 2024 года Стилист Абабкова назвала леопардовый принт и винный цвет главными трендами года

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В настоящем сезоне в моде предметы гардероба с леопардовым принтом и винного цвета, рассказала порталу «Внимание, новости!» стилист и имиджмейкер Мария Абабкова. По ее словам, тренды сейчас довольно яркие и кричащие.

В моде леопардовый принт, его можно смело выбирать. Также в моде винный цвет, это один из ярких трендов. Например, очень актуальны яркие винные колготки, — сообщила Абабкова.

Эксперт также посоветовала обратить внимание на наряды, которые немного оголяют тело. Помимо этого, как подчеркнула стилист, в моде все, что является отсылкой к 2000-м годам, кэжуал дресси и гранжу.

Стилист Александр Рогов ранее назвал самой модной одеждой сезона костюмы с лампасами. По его словам, подобные носили герои сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он отметил, что три полоски на толстовках и брюках «актуальны как никогда».

Ранее эксперт по ювелирной моде Елена Ракутина рассказала, что модная готика является трендом этой зимы. По ее словам, выбор также стоит делать в пользу графичной анималистики и имитации цепного плетения. Помимо этого, в тренде будут шармы, которые не только создадут элегантный стиль, но и подчеркнут нужные акценты.